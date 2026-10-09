🎉 Власти Крыма поздравили митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с днём тезоименитства 9 октября день тезоименитства отмечает глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
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