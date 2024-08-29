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Депутат Рады Гончаренко призвал жителей Покровска бежать из города: "Ситуация критическая"

Депутат Рады Гончаренко призвал жителей Покровска бежать из города: "Ситуация критическая"

В Раде назвали ситуацию на Покровском направлении критической для ВСУ.Складывается впечатление, что у командования ВСУ нет плана по исправлению критической ситуации на Покровском направлении фронта.

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