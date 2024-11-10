Вопрекисты... крайне любопытная формула текущего развития России...

Все мы уже достаточно давно знаем такие категории людей как "всепропальщики" и "поравалитики". Вторая категория уже давно, по возможности, полностью оправдала свое наименование, свалив из России в "цивилизованный мир".
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