Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Valentina Garmuviene
    Ну вот что этой атакой клоун- наркоман Зе в очередной раз хотел показать -доказать ,что он идиот и террорист ? Так эт...ВСУ пытались атак...
  • Tatyana Fedotova
    Чтобы противостоять врагам внешним, вначале нужно бы пр идушить внутренних. У нас внутри России , особенно наверху пр...ВСУ пытались атак...
  • Вячеслав Петров
    Фашисты они и есть фашисты (что можно от них ожидать) Даже собственный народ отвернулся. Уничтожать их как бешеных со...ВСУ пытались атак...

Вопрекисты... крайне любопытная формула текущего развития России...

Вопрекисты... крайне любопытная формула текущего развития России...

  Все мы уже достаточно давно знаем такие категории людей как "всепропальщики" и "поравалитики". Вторая категория уже давно, по возможности, полностью оправдала свое наименование, свалив из России в "цивилизованный мир".

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