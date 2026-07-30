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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деменко о Данило за 40 млн евро в «Зените»: «Такие траты неоправданны. Клуб может себе позволить заплатить, но уже сталкивался с высокооплачиваемыми игроками – и были проблемы»

Бывший футболист « Зенита » Максим Деменко прокомментировал интерес команды к полузащитнику « Ботафого » Данило .

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