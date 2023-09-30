Steak Lovers
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Steak Lovers

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Турецкий повар научил использовать манку в основу блинов. С ней они получаются в 2 раза воздушнее

Турецкий повар научил использовать манку в основу блинов. С ней они получаются в 2 раза воздушнее

Повар из Анталии научил особенному рецепту блинов, в основу которых берется простая манка. Этот нехитрый ингредиент делает блинчики намного пышнее, а еще позволяет их в пару движений превратить в по-настоящему кондитерский десерт.

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Комментарии
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А
Алексей
Только турецкий повар знает ,что манка это та же самая пшеница 😁😁😁
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