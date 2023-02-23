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Россия впервые со времён СССР готовит миссию на Луну

Россия впервые со времён СССР готовит миссию на Луну

Одним из признаков того, что государство в современном мире является сильной державой, можно считать наличие космических программ и возможности их реализации.

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