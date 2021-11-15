Более 400 заражений за сутки: статистика по коронавирусу в Приморье

Более 400 заражений за сутки: статистика по коронавирусу в Приморье

В Приморье установлен очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в крае выявили 406 случаев заражения, четыре человека умерло.

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