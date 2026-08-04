В Туле представили выставку о подвигах военных медиков

Выставка «Солдаты жизни» рассказывает о подвиге военных медиков от Великой Отечественной войны до наших дней, особое внимание уделено тульским врачам и 39-му отдельному гвардейскому медицинскому отряду ВДВ.
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