Заработная плата пилотов "Аэрофлота" увеличится в среднем на 30%

"Аэрофлот" повысит заработную плату пилотам в среднем на 30%. Об этом на рабочей встрече с пилотами рассказал генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, сообщается в Telegram-канале "Аэрофлота".
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