Задержанного полицейскими Республики Хакасия генерального директора компании по производству арболитовых блоков ждёт скамья подсудимых

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации по изготовлению и продаже арболитовых блоков по ч.
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