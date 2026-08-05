Происшествия
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Происшествия

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Задержанного полицейскими Республики Хакасия генерального директора компании по производству арболитовых блоков ждёт скамья подсудимых

Задержанного полицейскими Республики Хакасия генерального директора компании по производству арболитовых блоков ждёт скамья подсудимых

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации по изготовлению и продаже арболитовых блоков по ч.

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