Будем жить по "законам шариата"? Мигранты бросают вызов России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБудем жить по "законам шариата"? Мигранты бросают вызов России Сообщения о скандальных происшествиях, в которых фигурируют мигранты, всё чаще появляются в новостных лентах.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВалерийПри существующей,а проще сказать-от отсутствующей жесткой позиции, такая ситуация ожидает большинство населенных пунктов России.И вина здесь не только Правительства,но и самого коренного населения-спокойно смотрят на происходящее и надеются на Правительство.А В Правительстве,и особенно в госдуме,все давно уже решено и в нужные места ВСЕ ПРОПЛАЧЕНО.Ведь не просто так-приехали чурбаки и взяли власть,нет-это им позволили денежные мешки из думы,которых вы и выбираете.Пример Новосибирска показателен,и даже очень.Если я не ошибаюсь,то в Новосибирска(или другом городе) все "сладкие" заказы попадают кому?Правильно-приезжим,так как они на подкуп чиновников всех видов денег не жалеют,а правоохранители НЕ МОГУТ нормально работать.Скиф ТуранВ нашу страну завозят людей, которые в ней отродясь не жили, обычаев наших не знают и нас не уважают. Знать и уважать не собираются. Мигрантов завезли, столько, что они оккупировали всю Россию и каждый населённый пункт в ней. Настанет момент, и у местных начнёт клинить. Они запасутся оружием, патронами, и будут регулярно устраивать стрельбу по живым желтолицым мишеням. У нас народ не такой толерантный как Европе и привык защищать свою территорию от агрессора. И если процесс пойдёт, то остановить его будет очень трудно. Эти люди, наверняка, будут пользоваться широкой общественной поддержкой, так как они воины и защищают свою землю от иностранного ига.Скиф ТуранВ нашу страну завозят людей, которые в ней отродясь не жили, обычаев её не знают и не уважают, да и знать и уважать их не хотят. Потом у кого-нибудь из местных переклинивает, он запасается оружием и патронами, и устраивает стрельбу по живым желтолицым мишеням. У нас не толерантная Европа, и если процесс пойдёт, то остановить его будет очень трудно. Осуждать таких людей нельзя, они воины и защищают свою землю от иностранного ига.Ggeo1804нАчать надо не с мигрантов, а с полицииДмитрий Соловьевначинать нужно С ВЛАСТИ, силовики ей подчиняются и ВЛАСТЬ завозит мигрантов.Ggeo1804КАЖДЫЙ должен заниматься СВОИМ деломЮФюра федуловНашей нынешней власти плевать на собственный народ. В погоне за прибылью она готова наводнить Россию кем угодно, не обращая внимания на мнение и состояние россиян. Кончится плохо...Геннадий КресовЗакон Шариата на родине,а в России не прокатит,если "слуги народа" будут служить народу России,а не мигрантам за 30 серебряников. Сажать нужно местные власти,а не мигрантов. Мигрантов на родину,без возможности возврата.Православный Коммунист Православный КоммунистСЛАВА САТАНИНСКОМУ КАПИТАЛИЗМУ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ ! ГЫ !..Православный Коммунист Православный КоммунистВО ВЛАСТЯХ ВЛАСОВЦЫ ВРАГИ НАРОДА ! ЧТО ВЫ ОТ НИХ ХОТИТЕ ! ОНИ ПРОДАЛИ И ПРЕДАЛИ ВЕЛИКИЙ СССР !! А ТЕПЕРЬ ПРЕДАЮТ И ПРОДАЮТ САМ НАРОД !ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПО СОВЕТУ КИСЕЛЁВА ПАМЯТНИК ФАШИСТУ И ИУДЕ КОЛЧАКУ ПОСТАВИТЬ ! ...Комментировать
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