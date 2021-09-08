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Будем жить по "законам шариата"? Мигранты бросают вызов России

Будем жить по "законам шариата"? Мигранты бросают вызов России

Сообщения о скандальных происшествиях, в которых фигурируют мигранты, всё чаще появляются в новостных лентах.

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Валерий
При существующей,а проще сказать-от отсутствующей жесткой позиции, такая ситуация ожидает большинство населенных пунктов России.И вина здесь не только Правительства,но и самого коренного населения-спокойно смотрят на происходящее и надеются на Правительство.А В Правительстве,и особенно в госдуме,все давно уже решено и в нужные места ВСЕ ПРОПЛАЧЕНО.Ведь не просто так-приехали чурбаки и взяли власть,нет-это им позволили денежные мешки из думы,которых вы и выбираете.Пример Новосибирска показателен,и даже очень.Если я не ошибаюсь,то в Новосибирска(или другом городе) все "сладкие" заказы попадают кому?Правильно-приезжим,так как они на подкуп чиновников всех видов денег не жалеют,а правоохранители НЕ МОГУТ нормально работать.
Скиф Туран
В нашу страну завозят людей, которые в ней отродясь не жили, обычаев наших не знают и нас не уважают. Знать и уважать не собираются. Мигрантов завезли, столько, что они оккупировали всю Россию и каждый населённый пункт в ней. Настанет момент, и у местных начнёт клинить. Они запасутся оружием, патронами, и будут регулярно устраивать стрельбу по живым желтолицым мишеням. У нас народ не такой толерантный как Европе и привык защищать свою территорию от агрессора. И если процесс пойдёт, то остановить его будет очень трудно. Эти люди, наверняка, будут пользоваться широкой общественной поддержкой, так как они воины и защищают свою землю от иностранного ига.
Скиф Туран
В нашу страну завозят людей, которые в ней отродясь не жили, обычаев её не знают и не уважают, да и знать и уважать их не хотят. Потом у кого-нибудь из местных переклинивает, он запасается оружием и патронами, и устраивает стрельбу по живым желтолицым мишеням. У нас не толерантная Европа, и если процесс пойдёт, то остановить его будет очень трудно. Осуждать таких людей нельзя, они воины и защищают свою землю от иностранного ига.
geo1804
нАчать надо не с мигрантов, а с полиции
Дмитрий Соловьев
начинать нужно С ВЛАСТИ, силовики ей подчиняются и ВЛАСТЬ завозит мигрантов.
geo1804
КАЖДЫЙ должен заниматься СВОИМ делом
юра федулов
Нашей нынешней власти плевать на собственный народ. В погоне за прибылью она готова наводнить Россию кем угодно, не обращая внимания на мнение и состояние россиян. Кончится плохо...
Геннадий Кресов
Закон Шариата на родине,а в России не прокатит,если "слуги народа" будут служить народу России,а не мигрантам за 30 серебряников. Сажать нужно местные власти,а не мигрантов. Мигрантов на родину,без возможности возврата.
Православный Коммунист Православный Коммунист
СЛАВА САТАНИНСКОМУ КАПИТАЛИЗМУ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ ! ГЫ !..
Православный Коммунист Православный Коммунист
ВО ВЛАСТЯХ ВЛАСОВЦЫ ВРАГИ НАРОДА ! ЧТО ВЫ ОТ НИХ ХОТИТЕ ! ОНИ ПРОДАЛИ И ПРЕДАЛИ ВЕЛИКИЙ СССР !! А ТЕПЕРЬ ПРЕДАЮТ И ПРОДАЮТ САМ НАРОД !ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПО СОВЕТУ КИСЕЛЁВА ПАМЯТНИК ФАШИСТУ И ИУДЕ КОЛЧАКУ ПОСТАВИТЬ ! ...

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