Экс-следователь Тамбиев выступит с последним словом по делу о рекордной взятке

ИЗВЕСТИЯ Балашихинский горсуд Подмосковья 11 сентября провел прения сторон по делу экс-сотрудника столичного управления Следственного комитета РФ Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении взяток на сумму в 7,3 миллиарда рублей.
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