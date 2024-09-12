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Экс-следователь Тамбиев выступит с последним словом по делу о рекордной взятке

Экс-следователь Тамбиев выступит с последним словом по делу о рекордной взятке

ИЗВЕСТИЯ Балашихинский горсуд Подмосковья 11 сентября провел прения сторон по делу экс-сотрудника столичного управления Следственного комитета РФ Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении взяток на сумму в 7,3 миллиарда рублей.

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