Снегопад не повлиял на работу Грушевского и Ангарского перевалов Крыма

Несмотря на снегопад, Грушевский и Ангарский перевалы работают сегодня в штатном режиме. Как сообщили в министерстве транспорта республики, дорожники ведут круглосуточный мониторинг и обработку автомобильных дорог.
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