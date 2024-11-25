Time: отказ Гетца от должности генпрокурора США был воспринят с облегчением

После отказа конгрессмена от штата Флорида Мэтта Гетца от предложенной ему победившим на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональдом Трампом должности генпрокурора и министра юстиции действующие сотрудники министерства "выдохнули с облегчением", сообщает американский журнал Time.