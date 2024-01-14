Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

В прошлом году импорт интегральных микросхем в Китай сократился на 10,8 %

В прошлом году импорт интегральных микросхем в Китай сократился на 10,8 %

Высокую зависимость китайской промышленности от импорта полупроводниковых компонентов прекрасно осознают и политические руководители страны, а потому в КНР уже много лет подряд предпринимаются попытки развивать импортозамещение в этой сфере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх