12 человек рассказали о том, что самое худшее они сделали в детстве

Дети известны своей способностью попадать в неприятные ситуации. И независимо от того, повлекут ли они за собой незначительные неудобства или что-то более существенное, их действия часто приводят к весьма неблагоприятным последствиям.
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