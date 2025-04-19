В Иракском Курдистане занялись возрождением истории региона

Реставрационные работы на шести исторических объектах в северном районе Аль-Амадия региона Дохук Иракского Курдистана, начало Управление древностей региона, сообщает 19 апреля Shafaq News со ссылкой на местного чиновника.
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