Дайджест дня: Golf на конвейере, Веста без восьмиклапанника и другие события индустрии

Дайджест дня: Golf на конвейере, Веста без восьмиклапанника и другие события индустрииНа головном заводе компании Volkswagen в Вольфсбурге началось производство обновленных хэтчбеков и универсалов Volkswagen Golf.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии