Мощный взрыв в Славянске: Цель русских ракет назвал координатор подполья

Утром мощный взрыв прогремел в Славянске. Координатор подполья назвал поражённую в городе цель.По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, сильный взрыв прогремел сегодня в Славянске в семь утра.
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