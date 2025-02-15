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Царьград

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Огонь открыли по супружеской паре в Балашихе

Огонь открыли по супружеской паре в Балашихе

Подозреваемый в стрельбе был задержан.В Балашихе после стрельбы задержали местного жителя. Всё произошло у дома, который расположен на Пионерской улице.

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