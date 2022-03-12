Рангник о «Челси»: «Нужно быть очень осторожным, обвиняя кого-либо. В «Арсенале» и «Эвертоне» тоже были российские вложения»

Ральф Рангник высказался о ситуации в «Челси» из-за санкции против Романа Абрамовича. «Снова скажу, что очень надеюсь на мирное урегулирование ситуации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх