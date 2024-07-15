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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гамбург (ATP). 1-й круг. Коболли сыграет с Альтмайером, Арнальди встретится с Мартинесом

Сетка турнира здесь. Hamburg European Open Гамбург, Германия 15 – 21 июля 2024 ATP 500 Призовой фонд – 1 891 995 евро Открытые корты, грунт Первый круг Флавио Коболли (Италия)  Даниэль Альтмайер (Германия) Дата проведения 15 июля, 13.

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