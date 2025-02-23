«Участок у дендросада скорее всего отдадим городу» - омский предприниматель Оркиш про суды по земле под его бизнес-объектами.
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«Участок у дендросада скорее всего отдадим городу» - омский предприниматель Оркиш про суды по земле под его бизнес-объектами.