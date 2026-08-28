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Живая Кубань

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В Сочи водолазы МЧС обнаружили тело туристки, утонувшей в реке Агуре

В Сочи водолазы МЧС обнаружили тело туристки, утонувшей в реке Агуре

В Сочи водолазы МЧС обнаружили тело туристки, утонувшей в реке АгуреВ Сочи завершены мероприятия по поиску девушки, утонувшей на реке Агуре.

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