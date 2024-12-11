Грозит пожаром: Техноэксперт Сергей Биржевой рассказал о рисках оставленных в розетке зарядок

Техноэксперт Сергей Биржевой предупреждает об опасностях оставленных в розетке зарядных устройств. Привычка потребляет энергию, увеличивает риск перегрева и может вызвать пожар, особенно в домах с детьми или животными.
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