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Вертолет Ми-28НМ нанес удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы в приграничном районе Курской области нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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