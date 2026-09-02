Глава Минэкономразвития РФ прогнозирует небольшой рост ВВП страны в 2026 году

После довольно неплохих показателей в 2023 и 2024 гг., когда рост ВВП в РФ составил 4,07% и 4,92% соответственно, российская экономика с прошлого года демонстрирует не самые лучшие показатели.
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