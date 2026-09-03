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Царьград

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ЕК: страны ЕС должны решать судьбу "Русских домов" самостоятельно

ЕК: страны ЕС должны решать судьбу "Русских домов" самостоятельно

ЕК не может закрыть "Русские дома" в ЕС, решение за странами-членами. Паула Пиньо подчеркнула их ответственность на брифинге в Брюсселе.

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