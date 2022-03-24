Медведев о новом лимите: «Об изменениях в трансферной политике «Зенита» пока говорить рано»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о новом формате лимита на легионеров в РПЛ. Согласно проекту, с сезона-2022/23 в заявке может быть не более 13 легионеров (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
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