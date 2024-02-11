Премьера спектакля «Станционный смотритель» прошла в театре драмы и комедии Калмыкии

В Республиканском русском театре драмы и комедии Калмыкии состоялась премьера спектакля по повести Александра Пушкина «Станционный смотритель», сообщила художественный руководитель театра, народная артистка Калмыкии Елена Хаптаханова.
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