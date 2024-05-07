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Визажист Феоктистова: помада серовато-розового оттенка подойдет под любой гардероб

Визажист Феоктистова: помада серовато-розового оттенка подойдет под любой гардероб

Визажист Евгения Феоктистова рассказала, как подобрать идеальный цвет помады. Темные тона способны сделать улыбку белее, а вот морковные могут добавить зубам желтизны, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

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