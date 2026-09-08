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Царьград

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Аббас Арагчи призвал США вернуться к обязательствам на Ближнем Востоке

Аббас Арагчи призвал США вернуться к обязательствам на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в разговоре с японским коллегой Тосимицу Мотэги отметил, что возвращение США к обязательствам по Исламабадскому меморандуму может нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке, и обсудил успешные переговоры с Оманом по Ормузскому проливу.

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