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Закон, порядок, государство

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Полицейские из подмосковных Химок задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку на 4,5 млн рублей

Полицейские из подмосковных Химок задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули пенсионерку на 4,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.о. Химки задержали ранее судимого 35-летнего уроженца Екатеринбурга, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

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