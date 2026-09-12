СССР обеспечил поражение Японии, разгромив Квантунскую армию, и в Токио это признали и были готовы отдать Курильские острова, однако процессу помешал Вашингтон, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 августа в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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