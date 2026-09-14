Государство-конструктор: как собирали карту Украины — от имперских губерний до «подарка» Хрущёва

Представьте себе пазл, где детали годами подкидывали в коробку не глядя, а потом вдруг оказалось, что из них сложился целый континент.
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Я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской Империи, причём ПОД ПОЛЯКАМИ, владеющими этими землями ещё со Средних веков! Если вдуматься, исторически некоторые западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже к тому времени находились! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии (ВСЕЙ входившей в состав Российской Империи) - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился!
По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую Империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область (кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали... И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! По-моему - после СВО это не поздно будет сделать, правда возникает вопрос: освободили МЫ (а в том,что это будет, я не сомневаюсь), а территории получат ОНИ - в общем-то НЕСПРАВЕДЛИВО !!! Можно будет ОБМЕНЯТЬ эти бывшие австро-венгерскими земли на Сувалкский коридор, кстати - земли которого были В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ !!!
Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!!
Любое государство это конструктор. И состоит из исторических пазлов. Другое дело все государства обрастают пазлами ставя цель, а мы обрастаем бесцельно, вопреки. Как бы пришло -ушло. При этом обливаясь потом и кровью. Это судьба такая. Планида.
Третий этап укро национализма в статье написать забыли. В прошлом была допущена серийная политическая ошибка- не надо было передавать так много земель Украине для противовеса национализму, это не помогло и наоборот зародило будущий крупный конфликт.
А хрущ то , вроде, хохол ?
Лысый пузатый огрызок Хрущев много нагадил. Может предложить хохлам его прах к Коновальцу в соседи отправить