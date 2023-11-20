Израиль и ХАМАС опровергают информацию о прекращении огня

Информация о достижении между ХАМАС и Израилем соглашения о прекращении огня, которая распространяется в понедельник, 20 ноября, а также об освобождении некоторых заложников не соответствует действительности.
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