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Израиль и ХАМАС опровергают информацию о прекращении огня

Израиль и ХАМАС опровергают информацию о прекращении огня

Информация о достижении между ХАМАС и Израилем соглашения о прекращении огня, которая распространяется в понедельник, 20 ноября, а также об освобождении некоторых заложников не соответствует действительности.

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