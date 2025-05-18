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Modern Diplomacy: Россия приходит в Арктику с позиции силы

Modern Diplomacy: Россия приходит в Арктику с позиции силы

Арктический регион, когда-то считавшийся периферийным и в целом довольно-таки недоступным рубежом, за последние несколько десятилетий привлек внимание всего мира и стал центральным пунктом внешнеполитических программ крупных держав, включая Россию, США и многих других, пишет сайт Modern Diplomacy.

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