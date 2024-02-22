Те, кто таблицу Сивцева видел в СССР, этот тест не пройдут: найдите среди снегирей три сердечка

Спорим, вы его не пройдете, даже если будете смотреть в оба! фото: DudolfКак поется в одной старинной песне, «Снегири — не гири, но, елки, до чего же с ними порой тяжело!» Эта самая пора настала: на свет явилась новая наикрутейшая картинка-головоломка от наикрутейшего мастера в этом направлении живописи — венгерского художника Гергея Дудаша (в Интернете известного под творческим ником Dudolf).