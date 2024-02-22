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Те, кто таблицу Сивцева видел в СССР, этот тест не пройдут: найдите среди снегирей три сердечка

Те, кто таблицу Сивцева видел в СССР, этот тест не пройдут: найдите среди снегирей три сердечка

Спорим, вы его не пройдете, даже если будете смотреть в оба! фото: DudolfКак поется в одной старинной песне, «Снегири — не гири, но, елки, до чего же с ними порой тяжело!» Эта самая пора настала: на свет явилась новая наикрутейшая картинка-головоломка от наикрутейшего мастера в этом направлении живописи — венгерского художника Гергея Дудаша (в Интернете известного под творческим ником Dudolf).

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Комментарии
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W
Walery
Автор идиот утверждая, что &quot;...кто таблицу Сивцева видел в СССР, этот тест не пройдут&quot;.  В СССР по мнению автора-либераста про сердечки в народе тогда  понятия не имели, не то что он сам сегодня...
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