Те, кто таблицу Сивцева видел в СССР, этот тест не пройдут: найдите среди снегирей три сердечка

Спорим, вы его не пройдете, даже если будете смотреть в оба! фото: DudolfКак поется в одной старинной песне, «Снегири — не гири, но, елки, до чего же с ними порой тяжело!» Эта самая пора настала: на свет явилась новая наикрутейшая картинка-головоломка от наикрутейшего мастера в этом направлении живописи — венгерского художника Гергея Дудаша (в Интернете известного под творческим ником Dudolf).
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