Пример эффективного сотрудничества администрации Краснодара и горожан. ▪️Друзья, мы часто подвергаем конструктивной критике администрацию города.
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Пример эффективного сотрудничества администрации Краснодара и горожан. ▪️Друзья, мы часто подвергаем конструктивной критике администрацию города.