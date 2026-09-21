«Ложь и нелепость»: Иран опроверг хвалебный отчет Вашингтона о перевозке миллиарда баррелей нефти

Заявления США о рекордном грузопотоке в Ормузском проливе назвали фальшивкой Иран назвал «ложью и нелепостью» заявление Центрального командования США о том, что американские силы обеспечили безопасный проход более одного миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив за последние два месяца.