«Ложь и нелепость»: Иран опроверг хвалебный отчет Вашингтона о перевозке миллиарда баррелей нефти

Заявления США о рекордном грузопотоке в Ормузском проливе назвали фальшивкой Иран назвал «ложью и нелепостью» заявление Центрального командования США о том, что американские силы обеспечили безопасный проход более одного миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив за последние два месяца.
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