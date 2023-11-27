Уехавшая в Латвию актриса Хаматова отказалась возвращаться в Россию

Бывшая российская актриса Чулпан Хаматова, скорее всего, столкнется с потерей заработка в России из-за решения режиссеров Никиты Михалкова и Карена Шахназарова не снимать фильмы с уехавшими из страны артистами, передает News.
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