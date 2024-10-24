ОСН: при выборе зимнего пуховика лучше отдавать предпочтение моделям с наибольшим содержанием пуха

В преддверии зимнего сезона актуальным вопросом становится выбор качественного пуховика. Как правильно выбрать этот предмет зимнего гардероба и чувствовать себя комфортно даже в самые суровые морозы, рассказала «Общественная служба новостей».
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