НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Я тоже не понимаю - пусть даже они тайно не сбежали за бугор, но ОСТАВИЛИ свою страну, которая дала им все возможност...Швейцария передас...
  • Анфиса Иванова
    Чмокают друг друга...верхушки, им все можно!😒Матвиенко поздрав...
  • Алатырка
    Секундочку. Они себе по моему новую родину нашли, и сознательно уехали туда, где им лучше. Вот пусть там и остаютсяШвейцария передас...

Ленинградский военный округ требует взыскать почти 50 млн рублей с Военно-строительной компании

Ленинградский военный округ требует взыскать почти 50 млн рублей с Военно-строительной компании

Всего подано 10 исков Ленинградский военный округ подало в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 исков с требованиями взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) в общей сложности 49,5 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх