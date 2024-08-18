Ленинградский военный округ требует взыскать почти 50 млн рублей с Военно-строительной компании

Всего подано 10 исков Ленинградский военный округ подало в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 исков с требованиями взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) в общей сложности 49,5 млн рублей.
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