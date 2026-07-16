Теннисистка Дарья Касаткина сыграла роскошную свадьбу с фигуристкой в Греции

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, сыграла свадьбу с фигуристкой Натальей Забияко (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Греции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии