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Теннисистка Дарья Касаткина сыграла роскошную свадьбу с фигуристкой в Греции

Теннисистка Дарья Касаткина сыграла роскошную свадьбу с фигуристкой в Греции

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, сыграла свадьбу с фигуристкой Натальей Забияко (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Греции.

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