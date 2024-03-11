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Городские службы в Одинцове начали подготовку к весенним паводкам

Городские службы в Одинцове начали подготовку к весенним паводкам

Совещание по подготовке к весенним паводкам прошло в администрации Одинцовского округа. Городские службы проверят готовность дамб, а также управляющих компаний и мобильных бригад к ликвидации последствий возможных подтоплений.

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