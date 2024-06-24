Федя, глядя в высокое летнее бесцветное небо, лежал и думал: — Эх, ёж, твою мать. Федя помирал, причём неожиданно для себя.
Федя
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Федя, глядя в высокое летнее бесцветное небо, лежал и думал: — Эх, ёж, твою мать. Федя помирал, причём неожиданно для себя.
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