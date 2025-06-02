В России утверждена новая методика расчета предельных цен на жизненно важные лекарства

Правительство России утвердило обновленную методику расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
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