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Бизнесмен Шпигель приобрел на аукционе тренировку c экс-чемпионом UFC Оливейрой

Бизнесмен Шпигель приобрел на аукционе тренировку c экс-чемпионом UFC Оливейрой

Шпигель заплатил 95 тыс. долларов за участие в тренировочном лагере.фото: Carmen Mandato/Getty Images--> Российский бизнесмен Роман Шпигель приобрел на аукционе тренировку с бывшим чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой, сообщает MMA Fighting.

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