Дрон ВСУ с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе

По данным губернатора Развожаева, территория оцеплена, люди эвакуированыПодавленный средствами РЭБ украинский беспилотник с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе.
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