В 2025 году икра может подешеветь благодаря хорошему вылову лосося

В 2025 году вылов лососевых в России превысит прошлогодний показатель, и, если не будет спекуляций, икра продолжит дешеветь, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.
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